Оккупанты ударили по центру Днепра: первые детали

В среду вечером, 4 мая, в Днепре прогремели два взрыва. В это время в Днепропетровской области, как почти во всех остальных регионах страны, была объявлена воздушная тревога.

Информацию подтвердил мэр Днепра Борис Филатов. Он сообщил, что оккупанты запустили ракеты прямо по центру города.

Он призвал людей не выходить из укрытий.

"Ждем официальной информации от военной администрации", – добавил городской глава.

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Председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин написал, что российские войска обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Днепре. Среди железнодорожников пострадавших нет.

"Степень повреждений оценим по окончании воздушной тревоги", – отметил он.

Напомним, что ранее в Днепропетровской области защитники Украины сбили ракету "Точка-У", которую выпустили российские оккупанты, а также вражеский беспилотник. Воины ВСУ самостоятельно закрывают небо над нашей страной.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник вечером, 3 мая, российские войска ударили ракетами по Днепропетровщине. Два вражеских снаряда упали в Каменском районе, повреждена железнодорожная инфраструктура.