Российские оккупанты убили в Украине 205 детей, свыше 567 получили ранения – Офис генпрокурора

В результате полномасштабной войны РФ против Украины пострадали уже более 567 несовершеннолетних: как минимум 205 детей погибли, 362 получили ранения разной степени тяжести. Такие цифры официально подтверждены ювенальными прокурорами на утро понедельника, 18 апреля.

В Telegram-канале ОГПУ отмечается, что статистика не окончательна. Идет работа по установлению и других фактов гибели детей в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего маленьких украинцев пострадало в:

- Донецкой области – 117;

- Киевской – 107;

- Харьковской – 91;

- Черниговской – 54;

- Херсонской – 43;

- Николаевской – 40;

- Луганской – 36;

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- Запорожской – 23;

- г. Киев – 16;

- Сумской – 16;

- Житомирской области – 15.

Прокурорам стало известно, что 2 марта в Харькове в результате российских обстрелов помещений Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба погибла 11-летняя девочка.

30 марта из-за удара противника с. Ольховка Харьковской области погибла 13-летняя девочка.

15 апреля в Вышгородском районе Киевской области в результате детонации неустановленного взрывного устройства травмы получил 17-летний подросток.

В целом оккупационные силы повредили уже 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.

Как ранее писал OBOZREVATEL: