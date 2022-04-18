Российские оккупанты убили в Украине 205 детей, свыше 567 получили ранения – Офис генпрокурора
В результате полномасштабной войны РФ против Украины пострадали уже более 567 несовершеннолетних: как минимум 205 детей погибли, 362 получили ранения разной степени тяжести. Такие цифры официально подтверждены ювенальными прокурорами на утро понедельника, 18 апреля.
В Telegram-канале ОГПУ отмечается, что статистика не окончательна. Идет работа по установлению и других фактов гибели детей в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего маленьких украинцев пострадало в:
- Донецкой области – 117;
- Киевской – 107;
- Харьковской – 91;
- Черниговской – 54;
- Херсонской – 43;
- Николаевской – 40;
- Луганской – 36;
- Запорожской – 23;
- г. Киев – 16;
- Сумской – 16;
- Житомирской области – 15.
Прокурорам стало известно, что 2 марта в Харькове в результате российских обстрелов помещений Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба погибла 11-летняя девочка.
30 марта из-за удара противника с. Ольховка Харьковской области погибла 13-летняя девочка.
15 апреля в Вышгородском районе Киевской области в результате детонации неустановленного взрывного устройства травмы получил 17-летний подросток.
В целом оккупационные силы повредили уже 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В Украину из Польши впервые с начала войны за сутки вернулось больше людей, чем уехало.
За субботу, 16 апреля, в страну приехали 22 тыс. украинцев, а уехали в Польшу – 19,2 тыс. граждан.