Россия для войны с Украиной дает призывникам ОРДЛО оружие из XIX века. Видео

Российские военное руководство из-за нехватки живой силы для ведения боевых действий в Украине использует не только призывников, но и проводит принудительную мобилизацию мужчин в ОРДЛО. Таким солдатам, например, даже выдают оружие, изобретенное еще в XIX столетии (чтобы посмотреть ролик, доскрольте до конца новости).

Сами бойцы из "Л/ДНР", которые воюют на подконтрольной Украине территории, заявляют о том, что у них плохое обеспечение водой, едой, боеприпасами, их заставляют бежать впереди наступательных колонн, чтобы вызвать огонь на себя, также у них отсутствует мотивация вести боевые действия, сообщается в материале издания The Daily Mail.

Так называемые вооруженные силы Донбасса воюют вместе с солдатами РФ, но не являются частью Вооружены сил России.

Видео дня

Как отмечает издание, некоторым мобилизованным в ОРДЛО выдали винтовку Мосина, которая была разработана еще в конце ХІХ века, из резервных запасов оружия времен Второй мировой войны. На видео, опубликованном в соцсетях российским военным журналистом-пропагандистом Семеном Пеговым, запечатлен мужчина, назвавшийся призывником с Донбасса, размахивающий винтовкой Мосина.

Жены донбасских призывников заявляют о том, что их мужей посылают на передовую без надлежащей подготовки, хотя у них до этого не было никакого военного опыта. Женщины даже вышли на митинг с требованием объяснить причины отправки людей без военного опыта в зону боевых действий.

Воюющие рассказали, что их отправляют в одну из самых горячих точек – под Мариуполь. После того, как их оттеснили от линии фронта в районе порта города, группа призванных в ОРДЛО мужчин – всего 135 человек – сложили оружие и отказались вести войну.

Жена одного из них рассказала, что сначала отказавшихся воевать держали в подвале, командиры угрожали расправой, но позже их отвели за линию фронта и разместили в оставленных мирными жителями домах.

При этом Россия утверждает, что использует для войны с Украиной небольшое количество призывников. Это признали в Минобороны страны-оккупанта, хотя ранее президент Владимир Путин заверял, что призывников, людей без военной подготовки в Украине нет.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в оккупационной армии РФ назревает бунт – отказались воевать оккупанты из так называемой "армии ДНР" и потребовали вернуть их домой. Соответствующее видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

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