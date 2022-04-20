Воины из Мариуполя показали сокрушительный удар по позициям врага. Видео

Украинские воины продолжают уничтожать врагов на землях Украины. Расплата догоняет оккупантов везде.

Как это делают бойцы Мариупольской мотопехотной бригады, они показали на видео. Яркий ролик появился на странице бригады в Facebook.

"Наша артиллерия расчищает поля от вражеской техники каждый день. Никто не остается незамеченным. Мы уничтожаем каждого, кто посягает на нашу Независимость!" – заверили воины.

На видео видно, как защитники Украины громят оккупантов целыми колоннами. Вражеская техника остается догорать и на украинских полях, и под разбитыми оккупантами домами украинцев, где они пытались спрятаться от украинских "богов войны".

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине ликвидировано уже 20,9 тысяч оккупантов. Такие данные на утро 20 апреля обнародовали в Генштабе ВСУ. Там подчеркивают: цифры ориентировочные, ведь провести более точный подсчет сложно из-за высокой интенсивности боев.

Поэтому не исключено, что в "правильных россиян" превратилось больше оккупантов, чем подтвердили в Генштабе.