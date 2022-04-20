В Украине ликвидированы уже 20,9 тысяч оккупантов: статистика Генштаба
Россия в войне против Украины потеряла 20900 своих солдат. Также Силы обороны Украины уничтожили 171 самолет и 815 танков.
Кроме того, оккупанты лишились 2087 боевых бронированных машин. Об этом в утренней оперативной сводке сообщили в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины.
По подсчетам Генштаба, с 24 февраля по утро 20 апреля потери России в Украине составили:
личного состава – около 20900 человек,
танков ‒ 815 ед,
боевых бронированных машин 2087 ед,
артиллерийских систем – 391 ед,
РСЗО - 136 ед,
средства ПВО - 67 ед,
самолетов – 171 ед,
вертолетов – 150 ед,
автомобильной техники - 1504 ед,
корабли /катера - 8 ед,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 165.
специальная техника – 27.
пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
В настоящее время проходит уточнение данных по потерям оккупантов на украинской земле. Вместе с тем, украинские воины обещают бить пришедшего в Украину с оружием в руках врага до самой победы.
Накануне сообщалось, что в Луганской области ВСУ ликвидировали одного из главарей "ЛНР" с позывным "Миша Чечен". На похороны подонка, которого с 2014 года обвиняли в мародерстве даже свои же террористы, собрался весь "цвет" ОРЛО, приехал также депутат российской Госдумы.