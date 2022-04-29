В Украине погиб американец, который сражался против российских оккупантов на стороне ВСУ

Бывший морской пехотинец США, 22-летний Вилли Джозеф Кансел погиб в боях с оккупантами. Американец прибыл в Украину, чтобы бороться с российским вторжением, 12-13 марта через польскую границу.

Смерть военного CNN подтвердили члены семьи Канселя. Трагедия произошла 25 апреля. Мать погибшего, Ребекка Кабрера, рассказала, что тело ее сына пока что не найдено. Сослуживцы пытаются его забрать, чтобы перевезти в Соединенные Штаты.

Американец хотел стать плечом к плечу с украинскими защитниками, потому что верил в то, за что борется Украина, отметила его мама.

"Он хотел присоединиться, чтобы сдержать это там, чтобы оно не пришло сюда, и чтобы, возможно, нашим американским солдатам не пришлось вмешиваться", – сказала женщина.

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Гражданин США работал с частной военной компанией, куда записался в дополнение к своей постоянной работе офицером исправительного учреждения в Теннесси незадолго до того, как в конце февраля разразилась война в Украине.

У Канселя остались 7-месячный ребенок и жена. "Он всегда ставил всех выше себя", – добавила Кабрера.

Военный был родом из округа Ориндж, штат Нью-Йорк. По словам его мамы, он всегда всех смешил и успокаивал, "был человеком, который вставал, когда все остальные отступали".

Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки заявил, что ведомство "осведомлено об этих сообщениях и внимательно следит за ситуацией".

"Из соображений конфиденциальности у нас нет дальнейших комментариев. Мы еще раз повторяем, что граждане США не должны ездить в Украину в связи с активным вооруженным конфликтом и вычислением граждан США в Украине российскими силовиками", – сказал чиновник.

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