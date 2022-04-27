Депутат Сейма Латвии, приехавший добровольцем в Украину: я уверен, что нам удастся прогнать оккупанта. Видео

Экс-депутат сейма Латвии Юрис Юраш приехал в Украину как доброволец, чтобы защищать страну от российского вторжения. Сейчас он выполняет опасные задания на востоке Украины и уверен: ВСУ смогут прогнать оккупантов.

Для того, чтобы вступить в добровольческий батальон, латвийский политик и юрист сложил с себя полномочия депутата. В интервью главному редактору "Цензор.НЕТ" Юрию Бутусову он рассказал, что чувствует себя "великолепно" рядом со стойкими и храбрыми боевыми товарищами. Они помогают друг другу и поддерживают (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Когда журналист спросил о количестве боев, которые довелось пройти, Юраш признался: подсчет он не ведет.

"Тут столько всего необходимо делать и быть задействованным. Выполняю все то, что руководство, комбат мне доверяет. Имею честь быть с опытными хлопцами, которые имеют боевой опыт, от которых я могу очень многому научиться", – сказал доброволец из Литвы.

При этом он назвал российские артиллерийские обстрелы повседневными и регулярными настолько, что он уже к ним привык.

"Эти прилеты – они везде в этой зоне. Ты себя не можешь чувствовать в безопасности нигде", – отметил Юраш.

Бывший депутат добавил, что сейчас Украина имеет сильное оружие и значительную боевую мощь. Это позволяет нашим бойцам проводить эффективные операции и отстаивать позиции.

Как писал OBOZREVATEL, бывший вице-президент российского "Газпромбанка" Игорь Волобуев тоже приехал в Украину с желанием с оружием в руках защищать страну от оккупантов.

Он является уроженцем Ахтырки (Сумская область). Мужчина сказал, что ему стыдно, и назвал вторжение в Украину преступлением Владимира Путина, российской власти и простых граждан страны-агрессора.