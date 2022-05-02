Венгрия знала о готовящемся нападении РФ на Украину, у них был свой территориальный интерес, – Данилов

Венгерские власти, скорее всего, знали о подготовке Россией агрессии против Украины. Более того, они имели свой территориальный интерес.

Такое убеждение высказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона UA вместе. Он раскритиковал позицию этой страны по поводу войны, развязанной РФ.

"Та же Венгрия, которая открыто заявляет о своем сотрудничестве с РФ. Более того, она была предупреждена (президентом РФ Владимиром. - Ред.) Путиным, что будет нападение на нашу страну. Вы видели ее позицию", – отметил Данилов.

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"Она считала, что сможет забрать часть территории. Ну, увидим, какие последствия будут для этой страны по результатам этой войны", – заявил секретарь Совбеза.

Напомним: Венгрия заявила, что заблокирует любые энергетические санкции против России. Такие ограничения активно обсуждаются в рамках шестого пакета санкций, однако решение должно быть принято коллегиально. Без позиции всех стран ЕС ввести энергетическое эмбарго не получится.

"Мы ясно дали понять, что никогда не поддержим распространение санкций Европейского Союза против России на сферу энергетики", – заявил министр кабинета министров Венгрии Гуляс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Венгрия своими угрозами заблокировать введение в ЕС эмбарго на импорт нефти из России пытается торговаться с Евросоюзом. Однако, как заявила советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль, ограничений уже не избежать.