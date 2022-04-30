В захваченном Мелитополе оккупанты планируют с 1 мая ввести в наличный оборот рубли

Во временно захваченном Мелитополе в Запорожской области оккупанты планируют ввести в наличный оборот рубли. Российскую валюту якобы начнут вводить с 1 мая.

О преступном намерении войск России сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации на Facebook-странице в пятницу, 29 апреля. Как отмечается, совершить задуманное россиянам будут помогать коллаборанты, согласившиеся сотрудничать..

В ЗОВА рассказали, что накануне оккупанты собирали бывших сотрудников банковской системы, ставших предателями Украины. Россияне планируют отправить их в российский Ростов-на-Дону на обучение, а затем на базе украинского Ощадбанка запустить работу Сбербанка России.

Видео дня

"Каждый, кто поддерживает Россию в этот период, – поддерживает войну России против Украины. И каждого из них ждет справедливая расплата. Ведь при любых условиях мы победим!" – говорится в сообщении.

Накануне в ЗОВА сообщили, что в селах Ботиево и Строгановка Мелитопольского района оккупационная комендатура требует от предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга. "Одним из условий безопасной работы является отсутствие на полках магазинов товаров украинского производства. Украинских предпринимателей активно агитируют торговать товарами из Крыма и вводить "рублевую зону", – отмечается в сообщении.

Местное издание РИА Мелитополь подтвердило, что бизнес поставили перед фактом: или вы торгуете нашим товаром, или вообще не торгуете. Так маленький торговый бизнес принуждают заключать договоры с русскими дистрибьюторами.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты "вернули в СССР" арку на главной площади Мелитополя. Они изуродовали конструкцию, нацепив на нее надпись "Слава победителям" на "колорадском фоне" и красный флаг.