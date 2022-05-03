В Венгрии ответили на слова Данилова о предупреждении Путина о войне

Посольство Венгрии в Украине выразило возмущение заявлениями секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Венгрия знала о готовящемся нападении России на Украину. Официальный Будапешт опроверг эти заявления и назвал их необоснованными.

Об этом говорится в официальном заявлении венгерского посольства в Facebook. В посольстве решили, что такие заявления разжигают в украинском общественном мнении ненависть против венгерского народа и Венгрии.

Кроме выражения возмущения, посольство Венгрии в Украине призвало Данилова отозвать свои заявления.

"Поскольку это не первый случай, когда отдельные представители руководства Украины высказываются таким образом об Венгрии, которая является членом НАТО и ЕС, которая уже много раз доказывала свою поддержку и солидарность с Украиной, наше посольство ожидает объяснений от компетентных руководителей Украины, как они представляют формирование наших двусторонних и добрососедских отношений в будущем в свете сказанного", – говорится в официальном заявлении.

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В свою очередь, пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Золтан Ковач в Twitter связал заявления Данилова с отказом Венгрии поставлять Украине оружие.

"Ответ на фейковые новости: 3 апреля венгры решили, что Венгрия не будет поставлять оружие в Украину. Хотя мы понимаем, что Украина не приветствует наше решение, распространение фейковых новостей и сочинение лжи не изменит нашей позиции", – написал Ковач.

Как известно, Венгрия выступает против санкций, направленных на импорт энергоносителей из России. Будапешт также заявил, что готов выполнить требования Москвы об оплате в рублях за экспорт газа.

Есть мнение, что Венгрия своими угрозами заблокировать введение в ЕС эмбарго на импорт нефти из России пытается торговаться с Евросоюзом. Однако, как заявила советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль, ограничений не избежать.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 мая секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона UAвместе раскритиковал позицию Венгрии по войне, развязанной РФ. Он заявил, что венгерские власти, скорее всего, знали о подготовке Россией агрессии против Украины и даже больше – они имели свой территориальный интерес.