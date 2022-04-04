В Украине ликвидировали замкомандира элитной бригады российских десантников Слабцова. Фото
В Украине ликвидирован подполковник российских оккупантов Виталий Слабцов. Он был заместителем командира 83-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил РФ.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Также о гибели пишут и российские СМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
"Ликвидирован заместитель командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, подполковник Виталий Слабцов", – сказано в сообщении Генштаба.
Как отмечают "Рязанские ведомости", Слабцова похоронили 1 апреля в Рязани, а в траурных мероприятиях приняли участие представители правительства обрасти, администрации города, а также Рязанского военного гарнизона.
В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал фото уничтоженного подполковника.
Напомним, что ранее в Украине ликвидировали командира мотострелкового батальона по вооружению 38-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии восточного военного округа Руслана Петрухина.
Как сообщал OBOZREVATEL, потери живой силы ВС РФ в войне против Украины с 24 февраля по 3 апреля превысили 18 тысяч человек.
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