В Украине ликвидировали замкомандира элитной бригады российских десантников Слабцова. Фото

В Украине ликвидирован подполковник российских оккупантов Виталий Слабцов. Он был заместителем командира 83-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Также о гибели пишут и российские СМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Ликвидирован заместитель командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, подполковник Виталий Слабцов", – сказано в сообщении Генштаба.

Как отмечают "Рязанские ведомости", Слабцова похоронили 1 апреля в Рязани, а в траурных мероприятиях приняли участие представители правительства обрасти, администрации города, а также Рязанского военного гарнизона.

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В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал фото уничтоженного подполковника.

Напомним, что ранее в Украине ликвидировали командира мотострелкового батальона по вооружению 38-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии восточного военного округа Руслана Петрухина.

Как сообщал OBOZREVATEL, потери живой силы ВС РФ в войне против Украины с 24 февраля по 3 апреля превысили 18 тысяч человек.

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