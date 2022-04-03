Россия в войне против Украины потеряла 18 тыс. человек, 644 танка и 1830 ББМ

Потери живой силы ВС РФ в войне против Украины на 39-е ее сутки превысили 18 тыс. человек. Кроме того, у "мощной" путинской армии больше нет свыше 1800 бронемашин, почти 650 танков и 277 самолетов с вертолетами.

Украинские защитники продолжают ликвидировать вражескую технику вместе с оккупантами, ступившими на нашу землю. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 18 000 человек;

боевых бронированных машин (ББМ) – 1830 единиц;

автомобильной техники – 1249;

танков – 644;

артиллерийских систем – 325;

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самолетов – 143;

вертолетов – 134;

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 105 ;

беспилотников (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 89;

цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 76;

средств противовоздушной обороны (ПВО) – 54 ;

специальной техники – 24;

кораблей/катеров – 7;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4

В общем данные о потерях врага уточняются. Ведь их подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Известно, что только за сутки 2 апреля украинские Воздушные силы ВСУ ликвидировали восемь воздушных целей войск РФ. Среди них два самолета, вертолет и беспилотник оккупантов. Также защитникам удалось сбить четыре вражеские крылатые ракеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ показали, как украинские десантники уничтожают вражескую технику. На видео попал точный удар по российскому танцу бойцов Сичеславской бригады.

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