'Учения' закончил на отлично: в Украине ликвидировали командира мотострелкового батальона оккупантов. Фото

Украинские защитники ликвидировали очередного комбата вторгшейся на наши территории путинской армии. Воюя против Украины, лишился жизни командир мотострелкового батальона по вооружению 38-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии восточного военного округа Руслан Петрухин.

Об этом сообщает международное волонтерское сообщество InformNapalm в официальном Telegram-канале. Тем временем россияне преподносят смерть топ-оккупанта как "героическую" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В российских пабликах написали, что майор ВС РФ "героически погиб в ходе спецоперации в Украине". Привыкшим воспринимать пропаганду за правду россиянам не упустили возможности напомнить ахинею, якобы целью нападения их армии на суверенное украинское государство стала "защита русских земель и граждан России от планируемого в 2022 году вторжения".

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О самом Петрухине сообщили лить то, что он был родом из Узбекистана, а проживал в поселке Чкаловский Алексеевского района Оренбургской области РФ. У захватчика остались жена и трое детей.

"Что ж дураку дома не сиделось? Поехал под надуманным предлогом о "денацификации" в чужую страну убивать украинцев и внезапно сам умер. Такая судьба у многих оккупантов во все времена", – пишут расследователи InformNapalm.

В комментариях подписчики отметили, что как майор Петрухин вряд ли мог командовать ротой, как указано на его снимке. Поэтому они предположили, что на родине оккупанта не смогли даже найти соответственного фото ликвидированного на войне в Украине "героя" и, вероятно, взяли скриншот со старого видео и новую информацию о звании.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины на Донбассе ликвидировали иностранца Эди Онгаро, воевавшего за боевиков "ДНР". В Италии 46-летнему наемнику путинской армии грозил суд.

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