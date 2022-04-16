В Украине ликвидировали генерал-майора, замкомандующего 8-й армией РФ Владимира Фролова

В Украине ликвидировали заместителя командующего 8-й армией России, генерал-майора Владимира Петровича Фролова. Это самый высокопоставленный петербургский военный, которого уничтожили украинские защитники.

Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга, который лично посетил похороны путинского убийцы. Он подчеркнул, что погибший был потомственным военным, так как его отец прошел Великую Отечественную войну и участвовал в боях за Хатынь.

РосСМИ написали, что это уже восьмой ликвидированный в Украине петербуржский военнослужащий. Все они носили звания от рядового до подполковника. Так же известно о якобы восьми погибших в нашей стране жителях области.

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Смерть Фролова прокомментировал и офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), отметив, что тот "верно вернулся домой".

Напомним: ранее в Украине ликвидировали подполковника сухопутных войск РФ Дибира Дибирова Магомадиновича. Потерю признали на родине топ-оккупанта, прося земляков материально поддержать его семью. Ликвидированный военный был из состава 291-го гвардейского мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. Она базируется в населенном пункте Борзой на территории Чечни.

Также в Мариуполе полк Национальной гвардии Украины "Азов" уничтожил российских оккупантов из числа спецназа Главного разведывательного управления РФ. Среди них был и капитан Константин Дружков, который воевал против Украины с 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в период с 24.02 по 16.04 вражеская российская армия потеряла более 20,1 тыс. личного состава – простых солдат, офицеров и полковников. Украинские защитники продолжают уничтожать врага, ступившего на нашу землю.