В Мариуполе ликвидировали российского разведчика, который воевал против Украины с 2014 года. Фото

В Мариуполе полк Национальной гвардии Украины "Азов" уничтожил российских оккупантов из числа спецназа Главного разведывательного управления РФ. Среди них был и капитан Константин Дружков.

Он воевал против Украины с 2014 года. Об этом в Facebook сообщил волонтер InformNapalm и следователь OSINT (Разведка по открытым источникам) Иракли Комахидзе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Среди опубликованных документов, которые нашли в захваченных бронеавтомобилях "Тигр", есть удостоверение старшего машины и пропуск в штаб Южного военного округа на имя Дружкова.

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Выяснилось, что он служил в разведотделе при штабе ЮВО, откуда несколько раз выезжал в командировки на оккупированный Россией Донбасс, где принимал активное участие в агрессии против Украины. Дружков также пользовался псевдонимом "Константин Джугашвили".

Очевидно, в Донецке он проводил много времени, так как в 2018 году женился на местной жительнице по имени Кристина Вечеря. Ликвидировали Дружкова, предварительно, 20 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ликвидировали очередного российского оккупанта старшего лейтенанта армии РФ Семена Суховского. Он был командиром парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона 234-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, солдаты из которой причастны к агрессии против Украины еще с 2014 года

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