Россия в войне против Украины потеряла 20,1 тыс. человек, 762 танка и 163 самолета

Вражеская российская армия за неполные 52 суток войны против Украины потеряла более 20,1 тыс. личного состава – простых солдат, офицеров и полковников. Кроме того, ее ряды поредели на 762 танка, 371 артиллерийскую систему, 308 самолетов и вертолетов.

Украинские защитники продолжают уничтожать врага, ступившего на нашу землю. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 20,1 тыс. человек;

боевых бронированных машин (ББМ) – 1982 единицы;

автомобильной техники – 1458;

танков – 762;

артиллерийских систем – 371;

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 125;

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самолетов – 163;

вертолетов – 145;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 138;

цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 76;

средств противовоздушной обороны (ПВО) – 66;

специальной техники – 26;

кораблей/катеров – 8;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4

В Генштабе ВСУ отмечают, что данные уточняются, поскольку подсчет уничтоженной вражеской техники и количества оккупантов осложняется интенсивностью ведения боевых действий.

Напомним, что накануне защитники Украины отбили десять атак войск РФ на Донетчине и Луганщине, уничтожив три вражеских танка, бронетранспортер, спецтехнику, два автомобиля и три артиллерийские системы. Также воины захватили БТР захватчиков, а подразделения Воздушных сил ВСУ поразили семь их воздушных целей: самолет, вертолет, две крылатые ракеты и три БПЛА.

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