Россия в войне против Украины потеряла 20,1 тыс. человек, 762 танка и 163 самолета
Вражеская российская армия за неполные 52 суток войны против Украины потеряла более 20,1 тыс. личного состава – простых солдат, офицеров и полковников. Кроме того, ее ряды поредели на 762 танка, 371 артиллерийскую систему, 308 самолетов и вертолетов.
Украинские защитники продолжают уничтожать врага, ступившего на нашу землю. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.04 ориентировочно составляют:
личного состава – около 20,1 тыс. человек;
боевых бронированных машин (ББМ) – 1982 единицы;
автомобильной техники – 1458;
танков – 762;
артиллерийских систем – 371;
реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 125;
самолетов – 163;
вертолетов – 145;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 138;
цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 76;
средств противовоздушной обороны (ПВО) – 66;
специальной техники – 26;
кораблей/катеров – 8;
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4
В Генштабе ВСУ отмечают, что данные уточняются, поскольку подсчет уничтоженной вражеской техники и количества оккупантов осложняется интенсивностью ведения боевых действий.
Напомним, что накануне защитники Украины отбили десять атак войск РФ на Донетчине и Луганщине, уничтожив три вражеских танка, бронетранспортер, спецтехнику, два автомобиля и три артиллерийские системы. Также воины захватили БТР захватчиков, а подразделения Воздушных сил ВСУ поразили семь их воздушных целей: самолет, вертолет, две крылатые ракеты и три БПЛА.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Черниговской области ВСУ уничтожили российскую самоходную гаубицу 2С3 "Акация". После удачной атаки защитников на месте вражеской техники осталась лишь куча обгоревшего железа.
Также Силы обороны ликвидировали очередную колонну русской армии. Грузовики, БТРы и танки оккупантов украинские воины превратили в гору металлолома.