В Турции заявили, что НАТО даст России ответ в случае нападения на одного из его союзников

НАТО не планирует участвовать в войне в Украине. Однако в случае нападения на одного из союзников даст РФ необходимый ответ.

Об этом 1 мая заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам турне по странам Латинской Америки. В частности, во время брифинга Чавушоглу попросили прокомментировать поставки оружия в страны Балтии.

"Позиция НАТО ясна. Альянс не намерен вмешиваться в войну в Украине. Но если будет хоть малейшее нападение на любого союзника, мы ответим надлежащим образом", – ответил глава МИД Турции.

Видео дня

Он добавил, что президент Бразилии Жаир Болсонару, который встретился с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным в Москве накануне вторжения, выразил готовность организовать визит в РФ лидеров ряда стран, в том числе президента Турции Реджепа Эрдогана, с целью завершения войны в Украине.

Как известно, Турция вошла в состав НАТО в 1952 году. Союзниками Альянса вне блока официально являются 17 государств: Израиль, Египет, Япония, Австралия, Южная Корея, Иордания, Аргентина, Новая Зеландия, Бахрейн, Филиппины, Кувейт, Таиланд, Пакистан, Марокко, Афганистан, Тунис и Бразилия. Кроме того, преимущества такого статуса с 2003 года есть у Тайваня, но без официального признания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2021 года депутаты Верховной Рады Украины не поддержали инициативу обратиться к США с просьбой о статусе основного союзника вне НАТО. Посол в США Оксана Маркарова объяснила, что Украине такой статус не нужен, поскольку его получают страны, которые не планируют или не могут стать членами Альянса.