В Тростянце оккупанты заминировали кладбище, – глава ОВА Живицкий

В городе Тростянец Сумской области, который почти месяц находился под контролем российских оккупантов, захватчики заминировали немало объектов. В частности, свои мины враг оставил и на местном кладбище.

Об этом в Telegram сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Из-за коварных действий агрессора уже погиб мирный житель – мужчина шел по обочине дороги и нарвался на растяжку.

Жизнь другой местной жительницы спасла собака. Она побежала вперед хозяйки и подорвалась на растяжке. Животное погибло, но спасло таким образом женщине жизнь.

После освобождения территорий громад Сумщины у саперов и спасателей немало работы, ведь многие дороги и поля остаются заминированными.

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Напомним, что в Тростянце оккупанты убивали мирных жителей и не давали родным их похоронить. Кроме того, они хотели забрать грузовики местного ритуального бюро, а когда не получилось это сделать, расстреляли все автомобили.

Как сообщал OBOZREVATEL, город Тростянец в Ахтырском районе Сумщины почти месяц войны находился под блокадой войск РФ. Военные путинской армии обстреливали его из разного вооружения, а параллельно мародерили и издевались над мирным населением.

Недавно населенный пункт был освобожден ВСУ, а в сети показали, как сейчас выглядит город.

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