В Тростянце оккупанты убили 11 мирных жителей: ситуация в городе критическая

Во временно захваченном РФ Тростянце Сумской области российские оккупанты убивают мирных местных жителей. По состоянию на вечер 4 марта в городе было уже 11 умерших, возможности всех их похоронить пока нет, потому что захватчики не позволяли родным жертв это сделать.

Кроме того, они хотели забрать грузовики местного ритуального бюро, а когда не получилось это сделать, расстреляли все автомобили. Так что везти тела на кладбище не на чем. Об этом в Facebook сообщил городской голова Юрий Бова.

Он отметил, что, благодаря усилиям волонтеров, удалось похоронить пять человек. Еще для четырех погибших подготовили могилы.

"Кстати, в больнице труп убитого российского солдата россияне, похоже, вообще не собираются забирать. Вот такие захватчики", – написал мэр.

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Бова сообщил, что оккупанты не прекращают обстрелы и открывают огонь по гражданскому населению. Из-за этого загорелось несколько домов, во многих выбиты стекла, частично разрушены стены. Враг также продолжает стрелять по Ахтырке, прячась за жилыми и админзданиями в Тростянце.

"Своей тяжелой техникой они ежедневно уничтожают инфраструктуру нашей общины, парки и цветники, тротуары и дороги! Продолжают грабить шоколадную фабрику Mondelēz International. Наш шоколад чтобы поперек горла вам стал", – добавил городской голова.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты 4 марта захватили Тростянец в Сумской области. Они разграбили магазины и угрожали расстрелять медиков.

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