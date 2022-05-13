В США представили законопроект о расследовании военных преступлений РФ

В Конгрессе США представили законопроект, позволяющий начать расследование военных преступлений российских солдат на украинской земле с 23 февраля 2022 года. Все оккупанты, совершившие насилие, казнь или мародерство против мирного населения, подлежат международному трибуналу, согласно всем процедурам цивилизованного мира.

Об этом заявил народный депутат и член делегации от Украины в переговорах с РФ Давид Арахамия на своем Telegram-канале. К юридической инициативе присоединилась представитель республиканцев Виктория Спартц, которая является единственной этнической украинкой в Палате Капитолия.

"Мы предупреждали, что каждый преступник, которому удастся выжить, будет найден и наказан. Они больше никогда не могут спокойно жить на этой земле. Ни мы, ни мир не простят того, что они сделали в Бородянке, Ирпени, Бучи, того, что они творят сегодня в Мариуполе", – указал Арахамия.

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Политик добавил, что подобное разбирательство начинается сразу после принятия закона в США, Для этого нет необходимости ожидать победы украинских защитников над армией российских фашистов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина начала эвакуировать раненых бойцов с территории полуразрушенного предприятия "Азовстали" в блокадном Мариуполе. Они находились в жесточайших условиях отсутствия элементарной медицинской помощи, что привело к гниению ран и агонии.