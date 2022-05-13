Украина начала спецоперацию по эвакуации раненых с 'Азовстали' при помощи Турции: Верещук раскрыла детали

Украина начала спецоперацию по эвакуации раненых из "Азовстали". Она будет проходить в несколько этапов и начнется со спасения тяжелораненых украинских бойцов.

Об этом сказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщил Telegram-канал Минреинтеграции. По ее словам, Украина начала новый раунд переговоров вокруг дорожной карты спецоперации.

Верещук уточнила, что посредником в этом процессе согласилась выступить Турция.

"Начинаем с тяжелораненых. Есть Красный Крест, они сегодня встречаются с россиянами. Провели с ними, а также с ООН, переговоры и дали им мандат. Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация из "Азовстали", готовимся к подписанию ", – объяснила Ирина Верещук.

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По ее словам, на "Азовстали" сейчас находятся не только бойцы батальона "Азов". Там есть и военнослужащие ВСУ, Нацполиции, пограничники.

"Мы понимаем, что ребят нужно спасать!", – подчеркнула Ирина Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, боец "Азова", находящийся на территории "Азовстали", призвал международное сообщество спасти раненых героев. Он подчеркнул, что 300-е находятся в максимально тяжелых условиях и при отсутствии даже элементарных медикаментов просто гниют заживо.