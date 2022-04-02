В России пенсионерка вывесила на балконе флаг Украины: полиция вызвала спасателей МЧС с альпинистским снаряжением. Видео

В Новосибирске 60-летняя женщина вывесила на балконе своей квартиры на 9-м этаже флаг Украины. Для того чтобы его снять, полиции пришлось вызвать работников МЧС с альпинистским снаряжением.

Об этом сообщили сегодня в российских СМИ. Уточняется, что полицейские пытались поговорить с пенсионеркой, но она отказалась открывать дверь. Чтоб посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

Флаг провисел на верхушке многоэтажки несколько недель. 1 апреля спасатели МЧС с помощью альпинистского снаряжения поднялись к балкону и сняли украинскую символику.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России женщина выбрила на затылке своего сына букву "Z" в поддержку войны против украинского народа.

Видео дня

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram канале. Не ведитесь на фейки!