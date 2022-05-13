В России морякам предлагают перевестись в береговые войска: прибавку к зарплате обещают после возвращения с Украины

Военнослужащим Северного флота РФ предлагают пополнить ряды "пушечного мяса" российской армии для участия в "спецоперации" президента РФ В.Путина в Украине. Для этого им следует подписать согласие на перевод из подразделений морского базирования в береговые войска.

Об этом рассказал журналист Роман Цымбалюк на своей странице в Facebook. При этом командование российских войск обещает морякам определенные "плюшки", которые они должны получить... после возвращения из Украины.

С целью пополнения потерь личного состава в "специальной военной операции" в Северном флоте морякам предлагают перевестись в береговые войска с целью дальнейшего отправления на территорию Украины.

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"Всем, кто переведется, обещают повышение по должности и надбавки к заработной плате, однако все это после возвращения из Украины", - обратил внимание журналист на условие командования.

Вместе с тем, по информации Цымбалюка, в воинские части береговых войск Северного флота массово продолжают поступать раненые и тела погибших.

Сколько российских моряков готовы отправиться воевать за больные амбиции российского "царя" и приехать домой в черном целлофановом пакете, неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба, российские военные в Украине продолжают безрезультатно штурмовать ряд населенных пунктов в Донбассе. Оккупанты терпят потери почти во всех направлениях.

К слову, потери российской армии только за первый месяц полномасштабного вторжения в Украину превысили количество погибших за 10 лет афганской "кампании". На сегодняшний день уже ликвидировано более 26 тыс. личного состава оккупантов, а оставшиеся (пока что) в живых всеми силами пытаются избежать участия в "специальной военной операции".