Враг продолжил безуспешный штурм на Донбассе, в Крыму усилили ПВО – Генштаб

Российские военные в Украине продолжают безуспешно штурмовать ряд населенных пунктов на Донбассе. В то же время, противник осуществил наращивание системы противовоздушной обороны в западной части временно оккупированного Крыма.

О ходе 78-х суток противостояния украинского народа российскому военному вторжению сообщили в Facebook Генерального штаба Украины. Российские оккупанты продолжают нести потери почти во всех направлениях.

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