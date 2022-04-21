Украинские защитники сбили вражеский самолет на Изюмском направлении. Видео

На Изюмском направлении украинские воины сбили вражеский самолет. Два пилота оккупационной армии успели катапультироваться.

Сейчас оккупантов разыскивают. Об этом сообщает Telegram-канал "Последний блокпост" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"ВСУ сбили самолет на Изюмском направлении. Два оккупанта катапультировались, дальнейшая судьба их неизвестна", - говорится в сообщении.

На канале также было опубликовано короткое видео, где видно, как десантируются оккупанты.

Видео дня

На видео слышно, как оператор говорит: "Сбили! Сбили! Горит! Какая красота!" - и показывает падающий самолет в небе. Затем, кроме самолета, он замечает еще две "точки" - два парашюта оккупантов.

Защитники Украины пытались достать их выстрелами, однако увенчались ли эти попытки успехом, пока неизвестно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла 21 тыс. человек, уничтожены 829 танков и 172 самолета. Такие данные утром 21 апреля были обнародованы в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины.