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Украинские защитники сбили вражеский самолет на Изюмском направлении. Видео

Лилия Рагуцкая
Война в Украине 2022
1 минута
18,8 т.
Украинские защитники сбили вражеский самолет на Изюмском направлении. Видео

На Изюмском направлении украинские воины сбили вражеский самолет. Два пилота оккупационной армии успели катапультироваться.

Сейчас оккупантов разыскивают. Об этом сообщает Telegram-канал "Последний блокпост" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"ВСУ сбили самолет на Изюмском направлении. Два оккупанта катапультировались, дальнейшая судьба их неизвестна", - говорится в сообщении.

На канале также было опубликовано короткое видео, где видно, как десантируются оккупанты.

Пилоты-оккупанты катапультировались из сбитого защитниками Украины самолета
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На видео слышно, как оператор говорит: "Сбили! Сбили! Горит! Какая красота!" - и показывает падающий самолет в небе. Затем, кроме самолета, он замечает еще две "точки" - два парашюта оккупантов.

Защитники Украины пытались достать их выстрелами, однако увенчались ли эти попытки успехом, пока неизвестно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла 21 тыс. человек, уничтожены 829 танков и 172 самолета. Такие данные утром 21 апреля были обнародованы в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины.