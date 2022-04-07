В Николаеве российские оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал

Российские оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал в Николаеве. Поэтому он сейчас не работает.

Об этом во время трансляции на своей странице в Facebook 6 апреля сообщил мэр города Александр Сенкевич. Он отвечал на вопросы пользователей соцсети.

Так, у городского главы спросили, почему в городе не работает железнодорожный вокзал. "Не работает, потому что его разбомбили", – ответил мэр Николаева.

Напомним, что несколько дней назад российские оккупанты нанесли удар по детской больнице в городе. Тогда обстрел противника был зафиксирован на видео.

В тот же день враг применил запрещенные кассетные снаряды при обстреле Николаева.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля российские войска нанесли ракетный удар по зернохранилищу "Баловнянской производственной базы" под Николаевом. В результате вражеской атаки работа предприятия была парализована.