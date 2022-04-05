Ким показал, какой "секретный" объект обстреляли оккупанты в Николаеве: под удар попала детская больница. Видео

Анна Паскевич
Война в Украине 2022
1 минута
Ким показал, какой 'секретный' объект обстреляли оккупанты в Николаеве: под удар попала детская больница. Видео

Российские оккупанты продолжают атаковать Николаев. Совершая очередной обстрел города в понедельник 4 апреля, они нанесли удар по детской больнице.

Об этом сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. В своем Telegram-канале он также опубликовал видео обстрела медучреждения (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Российские оккупанты продолжают атаковать Николаев

Кадры видео зафиксировали разрыв снаряда, попавшего в здание больницы.

Видео дня
Враг обстрелял детскую больницу в Николаеве

"Вчерашний удар по секретному медицинскому объекту – детская больница", – написал Ким.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты днем 4 апреля совершили очередной обстрел Николаева. Враг применил при этом запрещенные кассетные боеприпасы.

Руководитель ОВА Виталий Ким сообщил, что каждый день вражеские войска убивают мирное население Николаева.

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