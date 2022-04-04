Под Николаевом обстреляли зернохранилище, произошел пожар. Фото

В воскресенье, 3 апреля, российские оккупанты совершили ракетный обстрел зернохранилища "Баловнянской производственной базы" под Николаевом. В результате вражеской атаки работа предприятия была парализована.

По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет. Об этом в Facebook сообщает группа компаний ПАЕК (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Вследствие ракетного удара по предприятию была повреждена материально-техническая база элеваторного комплекса. На данный момент работа предприятия остановлена.

В свою очередь в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области сообщили, что в результате обстрела "Баловнянской производственной базы" возник пожар. Спасатели ликвидировали огонь на площади 500 квадратных метров.

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"3 апреля был нанесен ракетный удар по объекту ООО "Баловнянская производственная база". В результате была повреждена материально-техническая база элеваторного комплекса. Работа предприятия после причиненного ущерба парализована. Дай Бог, мы обновим наши мощности в ближайшее время. Пострадавших нет – и это самое главное! А все материальное мы отстроим и восстановим! Работаем в пользу страны, верим в нашу победу!", -– сообщили на предприятии.

Напомним, в Николаеве под обстрел российских оккупантов попала больница. Ударная волна была настолько сильной, что вынесла окна. Пострадавших и погибших вследствие атаки, к счастью, нет.

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