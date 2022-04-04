В Николаеве под вражеский обстрел попала больница: ударная волна вынесла окна. Видео

В Николаеве под обстрел российских оккупантов попала больница. Ударная волна была настолько сильной, что вынесла окна.

Пострадавших и погибших вследствие атаки, к счастью, нет. Об этом сообщил глава Николаевского городского совета Александр Сенкевич. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, захватчики нанесли удар по гинекологическому отделению. Сенкевич также опубликовал видео последствий обстрела.

"Последствия вчерашних обстрелов. Гинекологическое отделение одной из наших больниц. К счастью, ни медики, ни пациенты не пострадали. Когда вам говорят о денацификации – вспоминайте и это видео", - отметил он.

Видео дня

Со своей стороны, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева призвала местных жителей помочь заклеивать окна в других больницах города.

Напомним, российские оккупанты утром 4 апреля нанесли несколько ударов по Николаеву. Захватчики запустили ракеты по городу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ракетного удара по зданию Николаевской областной государственной администрации погибли свыше 30 человек, пострадали 34 мирных жителей города. По состоянию на день 3 апреля известно уже о 38 жертвах.

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