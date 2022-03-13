Эти люди сдали Мелитополь оккупантам: появились фото предателей Украины
После похищения российскими оккупантами мэра Мелитополя в игру вступили коллаборанты из числа местных политиков, которые сдали город россиянам. Среди них было несколько оппозиционных депутатов горсовета, депутат Запорожского облсовета и руководитель местного телеканала.
Имена и фото предателей в Telegram обнародовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он также рассказал, кто из них выполнял какую роль в захвате городской власти:
Депутат Запорожского облсовета Евгений Балицкий отвечал за коммуникацию с РФ и руководил всеми процессами;
Депутат горсовета Мелитополя Галина Данильченко назначена оккупантами и.о. мэра;
Депутаты горсовета Мелитополя Олег Бандурин, Юрий Онищук и Александр Барыбин – заместители Данильченко;
Советник "генпрокурора "ЛНР" Максим Обухов ответственен за координацию силового блока;
Депутат горсовета Мелитополя Александр Фалько – координация теневых финансов и криминалитета;
Руководитель телеканала "МТВ Плюс" Олег Шостак – ответственный за агитационное направление.
"Ненавижу предателей, которые пошли на сотрудничество с врагом. Публикую список предателей, которые будут отвечать не только перед господом, но и перед народным судом", – написал Геращенко.
Напомним: российские оккупанты назначили вместо похищенного мэра Мелитополя своего "и.о. городского головы" Галину Данильченко. Она сразу обратилась к мелитопольцам и заявила, что сейчас нужно "подстроить все механизмы под новую действительность".
Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты 11 марта похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. Мужчину, отказавшегося от сотрудничества с врагом, увезли в неизвестном направлении. В ОП вскоре показали видео похищения.
Так называемая прокуратура "ЛНР" заявила, что против политика возбудили уголовные дела. Его обвинили в терроризме.
В субботу, 12 марта, мелитопольцы вышли на акцию протеста с требованием освободить их мэра.
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