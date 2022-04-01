В Луганской области отец закрыл собой 12-летнего сына во время артобстрела: трагические истории с Востока

Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления против мирного населения Украины, не жалея ни детей, ни женщин. Так, в Рубежном Луганской области мужчина закрыл собой 12-летнего сына во время артобстрела, а в Кременной беременная женщина с семилетней дочерью погибли во время авиаудара.

О трагических историях рассказал на своем канале в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, врачи области провели 18 сложных операций раненым рашистами детям.

Маленьким украинцам неоднократно делали ушивание ран всего тела, и даже те, кому удалось избежать травм, получили стрессовую реакцию на обстрелы. Их родители тоже проявляют мужество.

В Рубежном отец, понимая, что не успеет добежать с 12-летним сыном в бомбоубежище, закрыл его собой во время артобстрела. Мужчина получил тяжелые ранения. Ребенку такие травмы стоили бы жизни.

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Также Гайдай рассказал об истории еще одной семьи из Рубежного – спасаясь от оккупантов, беременная женщина с семилетней дочкой переехала из города в село близ Кременной. Уже там во время авиаудара они погибли.

Чиновник сообщил, что с начала российского вторжения в Луганской области погибли 29 детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Организации Объединенных Наций была создана специальная комиссия, которая будет расследовать военные преступления, совершенные после полномасштабного вторжения России в Украину. Соответствующее решение принял президент Совета ООН по правам человека Федерико Вильегас.

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