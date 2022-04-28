В Новой Каховке появились предупреждения для оккупантов: вас ждет смерть. Фото

В оккупированной Каховке на Херсонщине появились предостережения для российских оккупантов. Каждого, кто пришел на украинскую землю с оружием, ожидает смерть.

Авторы обращения уверили оккупантов, что расплата уже близка. Фото листовок, которые неизвестные расклеили по городу, опубликовали в Telegram-канале "Оперативний ЗСУ".

На листовках, которые расклеены по Каховке, украинские патриоты предостерегают российских оккупантов, что смерть уже дышит им в затылки.

"Русский оккупант! Знай! Каховка - это Украина. Мы близко. Наши люди уже работают здесь. Вас ждет смерть!" - написано на листах-предостережениях.

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"Потому что Каховка - это Украина. Помни об этом, российский орк", - лаконично прокомментировали фото с посланием патриотов оккупантам авторы "Оперативного ЗСУ".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Каховке оккупанты устроили "камеру пыток" и применяют электрический ток для издевательств над мирными жителями.

Также сообщалось, что в оккупированном Херсоне российские военные силой разогнали митингующих против оккупации. В частности, против людей был применен слезоточивый газ.

Известно о минимум 4-х пострадавших: 71-летняя женщина получила разрыв легких и ожоги грудной клетки, 50-летний мужчина попал к медикам с открытым переломом ноги, еще двое мужчин - с химическими ожогами глаз и носоглоток.