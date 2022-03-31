В Голой Пристани на Херсонщине люди вышли на акцию протеста и требуют от оккупантов освободить мэра. Видео

В Голой Пристане Херсонской области местные жители продолжают демонстрировать оккупантам свою проукраинскую позицию. В четверг, 31 марта, горожане вышли на мирный митинг.

В частности, они требуют от российских оккупантов освободить мэра Александра Бабича и других похищенных местных жителей. Об этом сообщает издание "Общественное".

Акция протеста проходила на площади у здания городского совета. На митинге выступили представители горсовета, активисты и жители города.

Также украинцы скандировали "Свободу мэру!", "Свободу пленным!", "Гола Пристань – это Украина!", "Херсонщина – это Украина!".

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В конце акции жители Голой Пристани спели гимн Украины и гимн своего города.

Отметим, что российские оккупанты не оставляют попытки установить свою "власть" на временно контролируемых ими территориях. Для этого они похищают мэров, с которыми не удалось договориться, – и таких большинство. По состоянию на 29 марта захватчики похитили голов не менее 15 общин, однако этот список может быть неполным, поскольку ситуация постоянно меняется.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области, которая сейчас находится во временной оккупации, массово похищают людей, выбивая из них признание в непонятных преступлениях.

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