В 'ДНР' цинично проигнорировали данные о мирном населении на 'Азовстали' и заявили о 'штурме'

Представители террористической "ДНР" проигнорировали информацию, о том, что на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе находятся мирные жители. В так называемой "Народной Милиции ДНР" назвали эти данные "фейком".

Так, представитель названной "милиции" Эдуард Басурин заявил росСМИ, что "специальные группы" начали штурм "Азовстали". Им, по его словам, помогает авиация и артиллерия российских оккупантов.

Басурин назвал комбинат "промышленной зоной" и заявил, что "частично штурмовые группы, которые были специально подобраны для штурма", уже "приступили к своей работе".

"В этом хорошо нам помогает Российская Федерация – это авиация и артиллерия", – заявил террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты обстреливают "Азовсталь" из всех видов оружия. Во вторник, 19 апреля над комбинатом поднялся дым, гремят взрывы.

При этом РФ в очередной раз отказалась открыть гуманитарные коридоры для мирного населения Мариуполя.