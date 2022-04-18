Оккупанты обстреливают 'Азовсталь' в Мариуполе из всех видов оружия: появились новые данные о ситуации в городе

Российские оккупанты обстреливают и бомбят металлургический комбинат "Азовсталь" из всех видов оружия. В течение суток боевые действия продолжались в Левобережном районе.

Об этом в понедельник, 18 апреля сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он добавил, что защитники города не намерены сдаваться (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Даже понимая, что защитники не собираются сдаваться, планы оккупантов понятны. По их сообщению, коридор для безопасного выхода должен был быть помечен красными флажками, но никакой заметки нанесено так и не было", – рассказал Андрющенко.

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По его словам, это в очередной раз "подтверждает только ловушку, подготовленную нашим защитникам".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Азовсталь" оккупанты бомбили с самолетов, полностью разрушая комбинат. В разведке Британии считают, что Россия в Мариуполе повторяет "опыт" войны в Чечне и Сирии.

Напомним также, ранее 7-летний мальчик записал видеообращение из блокадного Мариуполя. Он показал, во что россияне превратили его дом.