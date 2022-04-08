В Буче ребенок носит еду на могилу мамы, умершей в подвале под обстрелами

Соцсети облетела фотография из многострадальной Бучи под Киевом. Маленький мальчик принес на могилу мамы, которую похоронили во дворе многоквартирного дома, еду. Семья ребенка провела много дней в подвале, скрываясь от российских бомбежек. Сердце его мамы Марины Наумец не выдержало и она умерла прямо там, в подвале, на глазах у своих троих детей и мужа.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

33-летняя няня частного детского садика в Буче Марина Наумец вместе с мужем и тремя детьми много дней жила в подвале многоквартирного дома на улице Водопроводной.

Дом во время войны оказался в самом центре обстрелов. Неподалеку находится улица Вокзальная, на которой шли сильнейшие бои. Именно там осталась разбитая вражеская техника, фото с которой облетели уже и мировые СМИ.

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В том районе стояли кадыровцы и российские солдаты. Постоянно шли обстрелы. Жители вынуждены были прятаться. Конечно, в подвале было холодно и сыро.

"Связь с Мариной пропала в начале марта. До этого еще можно было выйти на улицу и поймать какую-то сеть. Мы с ней созванивались 1 марта, она говорила, что еще что-то даже пыталась дома приготовить для семьи. В подвале было много людей. Некоторые писали, что Марина умерла от голода. Вряд ли это так, потому что люди делились друг с другом чем могли. Скорее всего сердце Марины просто не выдержало этого ужаса", – рассказывает OBOZREVATEL директор садика Илона.

Однажды в подвале раздался крик Ивана Драгуна: "Марины больше с нами нет!" Это слышали и видели и ее дети: 12-летний Володя, 14-летняя София и самый младший 6-летний Владислав.

Женщину смогли похоронить только через некоторое время из-за сильных обстрелов. Муж с соседями вырыли могилу прямо во дворе дома, поставили самодельный крест, холмик обложили кирпичами.

Маленький Владислав еще не может понять, что случилось с его мамой. "Он мне как-то сказал, что мама уехала куда-то очень далеко, на работу. "Ты можешь узнать, когда она вернется? Попроси ее, пусть быстрее приезжает". Мы с ним договорились, что когда встретимся, то я ему все расскажу", – рассказывает Илона.

Единственное, что может пока Владик, это приходить на могилу к маме. Цветов у него нет, поэтому он оставляет на земляном холмике во дворе самое дорогое, что у него есть – еду. На этот раз он принес консервы и сок.

Сама Марина родом из Луганской области. Она росла сиротой, ее воспитывала бабушка. Двое старших детей у нее от первого мужа. С ним произошла трагическая история, его убили, когда ему было 25 лет, дети были еще маленькими.

В 2014 году на Донбассе россияне начали войну, и она с двумя детьми вынуждена была бежать в Бучу, тут жил ее брат.

"Потом она познакомилась с Иваном, у них родился Владик. Все дети очень любят Ваню, называют его папой. Он заботится о них, в школу на собрания ходит. Сам работает автомаляром на СТО", – рассказывает Илона.

Родители Ивана живут на востоке, на временно оккупированной территории. Он даже не смог поехать туда на похороны отца, когда начался коронавирус. Террористы не пропускали на ту территорию, требовали прививку Sputnik V.

Сейчас дети находятся вместе с Иваном, они все тяжело переживают смерть Марины.