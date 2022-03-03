"Всех перебью": украинская бабушка с топором пригрозила российским оккупантам. Видео
Украинская бабушка с топором в руках покорила сеть. Она пригрозила оккупантам, чтобы убирались с нашей земли.
Соответствующее видео появилось в TikTok @olegvirus23. Пожилая женщина подчеркнула, что у россиян своей земли много, но они зачем-то пришли на нашу.
"Всех оккупантов, б**дь, перебью. Пусть только сунется сюда. Пусть дома у себя порядки наводят. На своей земле зас**лись по самые уши. Я ехала, полно земли стоит пустой, а им земли мало, а та бурьянами зарастает. А они пришли людей убивать, земли им мало", – возмутилась бабушка действиями оккупантов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
российские военнослужащие в Украине массово сдались или устроили саботаж на собственных транспортных средствах, чтобы избежать боевых действий. По словам высокопоставленного представителя Пентагона, это происходит из-за деморализации, а также нехватки топлива и продовольствия;
на восьмой день войны Украины против страны-агрессора России, направившей на нашу землю свои вражеские войска, в руки ВСУ попадает все больше оккупантов. Попавшись или сдавшись в плен, те утверждают, что не знали, куда их отправили, и передают послания родным в РФ, призывая не верить пропаганде на росТВ.