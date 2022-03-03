"Всех перебью": украинская бабушка с топором пригрозила российским оккупантам. Видео

Украинская бабушка с топором в руках покорила сеть. Она пригрозила оккупантам, чтобы убирались с нашей земли.

Соответствующее видео появилось в TikTok @olegvirus23. Пожилая женщина подчеркнула, что у россиян своей земли много, но они зачем-то пришли на нашу.

"Всех оккупантов, б**дь, перебью. Пусть только сунется сюда. Пусть дома у себя порядки наводят. На своей земле зас**лись по самые уши. Я ехала, полно земли стоит пустой, а им земли мало, а та бурьянами зарастает. А они пришли людей убивать, земли им мало", – возмутилась бабушка действиями оккупантов.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL: