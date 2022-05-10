Украинские защитники сбили российский вертолет и еще четыре цели в небе: итоги дня

Украинские защитники в течение 10 мая сбили пять вражеских воздушных целей. В том числе уничтожен один российский вертолет.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Facebook. В сводке отмечается, что оккупанты берегут самолеты, поэтому их истребители пока что не попадаются на глаза бойцам ВСУ.

Тем не менее, в течение суток было сбито еще четыре вражеских беспилотника типа "Орлан-10", а бригада десантно-штурмовых войск уничтожила вертолет Ми-24.

"Авиация Воздушных сил на разных направлениях продолжает наносить врагу огневые удары с воздуха, поддерживая боевые действия наземных войск", – отмечается в сводке.

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Напомним, общие потери врагов с 24 февраля уже превысили 26 000 человек личного состава. В частности, россияне потеряли уже 199 самолетов и почти 160 вертолетов. Также уничтожено почти 400 вражеских беспилотников и около 90 средств ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, за время полномасштабной войны РФ лишилась более 7 тысяч единиц боевой техники. Самым дорогим в списке потерь врага стал крейсер "Москва" – $750 млн. Общие убытки Кремля оцениваются в $34 млрд, и это куда больше, чем изначально планировала власть РФ.