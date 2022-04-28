Украинские защитники сбили российских самолет, ракету и 6 беспилотников

Защитники украинского неба продолжают бить оккупантов в воздушном пространстве. В течение 27 апреля было уничтожено еще восемь вражеских целей.

Как сказано в сводке командования Воздушных сил ВСУ в Facebook, удалось сбить вражеский самолет. Вероятно, это был истребитель-бомбардировщик Су-34.

Также уничтожена одна крылатая ракета и шесть беспилотных летательных аппарата. Наша авиация продолжает патрулирование воздушного пространства, прикрытие наземных войск и нанесение ударов по российским оккупантам.

Видео дня

Всего с 24 февраля было ликвидировано около 22 400 оккупантов. При этом примерно 300 из них пополнили ряды "груза-200" в течение минувших суток, 26 апреля. С начала полномасштабной войны россияне потеряли уже более 185 самолетов и свыше 155 вертолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинские военнослужащие нанесли удар по позициям РФ на временно захваченном острове Змеином. Был разбит вражеский пункт управления.