Россия в войне против Украины потеряла 22,4 тыс. человек: уничтожены 939 танков и 2342 ББМ

Россия в войне против Украины потеряла 22,4 тыс. человек. Только за последние сутки защитники нашего государства ликвидировали около 300 российских оккупантов

Уничтожены также 939 танков и 2342 ББМ путинской армии. Об этом в утренней оперативной сводке сообщает Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины.

По данным ГШ ВСУ, общие боевые потери противника на утро 27 апреля составили:

личного состава – около 22400 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 939 (+21) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2342 (+34) ед,

артиллерийских систем – 421 (+5) ед,

РСЗО - 149 (+0) ед,

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средств ПВО – 71 (+2) ед,

самолетов – 185 (+1) ед,

вертолетов – 155 (+1) ед,

автомобильной техники - 1666 (+23) ед,

кораблей /катеров - 8(+0) ед,

цистерн с ГСМ – 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 207 (+2).

специальной техники – 31 (+0).

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).

В Генштабе также сообщили, что за прошедшие сутки больше всего оккупантов и российской техники было уничтожено на Кураховском и Изюмском направлениях.

Также военные напоминают: данные, приведенные в сводке – ориентировочные, поскольку их уточнение усложняется боями на отдельных направлениях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина ударила по позициям РФ на Змеином: уничтожен пункт управления. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг" – и эти потери России вряд ли уже учтены в утренней статистике Генштаба.