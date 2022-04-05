Украинские защитники показали разбитую технику оккупантов на Харьковщине. Фото

Воины 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" освободили одно из сел на юге Харьковской области от российско-фашистских оккупантов. Украинские бойцы поделились фото с разгромленной техникой противника.

Фото обнародовали на официальной странице в Facebook 93-й ОМБр Холодный Яр. По словам защитников, все фотографии были сделаны только в одном небольшом населенном пункте, а таких "кладбищ" с уничтоженной российской техникой в Харьковской области еще немало (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Всего обнародовано 48 фотографий, что показывает масштабы потерь врага.

"Обычно мы публикуем немного фотографий в одном сообщении, но сейчас хотим показать масштабы потерь кафиров. Ведь это результаты нашей работы только в одном небольшом населенном пункте", – пояснили украинские военные.

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На фото разбиты вражеские танки, БТР, пушки, бензовозы, а также ЗРК "ТОР".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники точным ударом уничтожили тяжелую огнеметную систему РФ "Буратино".

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