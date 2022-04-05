Украинские защитники показали разбитую технику оккупантов на Харьковщине. Фото

Надежда Данищук
Война в Украине 2022
2 минуты
Украинские защитники показали разбитую технику оккупантов на Харьковщине. Фото

Воины 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" освободили одно из сел на юге Харьковской области от российско-фашистских оккупантов. Украинские бойцы поделились фото с разгромленной техникой противника.

Фото обнародовали на официальной странице в Facebook 93-й ОМБр Холодный Яр. По словам защитников, все фотографии были сделаны только в одном небольшом населенном пункте, а таких "кладбищ" с уничтоженной российской техникой в Харьковской области еще немало (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Всего обнародовано 48 фотографий, что показывает масштабы потерь врага.

"Обычно мы публикуем немного фотографий в одном сообщении, но сейчас хотим показать масштабы потерь кафиров. Ведь это результаты нашей работы только в одном небольшом населенном пункте", – пояснили украинские военные.

Видео дня

На фото разбиты вражеские танки, БТР, пушки, бензовозы, а также ЗРК "ТОР".

Уничтоженный российский ЗРК "ТОР"
Разбитая российская техника
Разбитая вражеская техника
Все, что осталось от российского танка
уничтожена русская пушка
Украинские защитники показали разбитую технику оккупантов на Харьковщине. Фото
Подбитый танк
Украинские защитники показали разбитую технику оккупантов на Харьковщине. Фото
Подбитый танк
Разбитая вражеская техника

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники точным ударом уничтожили тяжелую огнеметную систему РФ "Буратино".

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Война в Украине 2022