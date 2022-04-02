Украинские защитники точным ударом уничтожили тяжелую огнеметную систему РФ 'Буратино'. Видео

Вооруженные силы Украины показали, как метким ударом уничтожили тяжелую огнеметную систему противника "Буратино". В Генштабе указали, что украинские защитники таким образом "передали привет" оккупантам.

Фото и видео разбитой военной техники появились утром 2 апреля в Facebook-аккаунте Генерального штаба ВСУ. Ролик демонстрирует, как с помощью ПТРК "Скиф" наши воины подбили как минимум две единицы техники РФ (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Где и когда было снято видео, не уточняется. Судя по записи, за запусками ракет по целям наблюдала целая команда украинских военнослужащих. Они, искренне радуясь, начали кричать "Ура" после удачного выстрела.

Видео дня

"Командование сил специальных операций ВС Украины, Сухопутные войска ВСУ и Территориальная оборона передали очередной привет российским оккупантам от украинского народа", – сказано в сообщении Генштаба.

Добавим: противотанковый ракетный комплекс "Скиф" впервые был представлен на выставке в феврале 2005 года. Ракета для этого ПТРК производится в Киеве на ГАХК "Артем", а приборы наведения разрабатывались в Минске (Беларусь).

ВСУ показали фото и другой подбитой техники противника:

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Вооруженные силы Украины получили еще один трофейный ТОС-1А "Солнцепек" с полным боекомплектом.

Один залп этой батареи выжигает площадь, равную восьми футбольным полям (почти 6 гектаров), не оставляя на ней ничего живого. Оккупанты даже сняли пропагандистский фильм "Солнцепек" о Донбассе.

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