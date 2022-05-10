Украинские воины уничтожили 68 оккупантов и 5 гаубиц врага на юге

За сутки 9 мая украинские воины на юге Украины ликвидировали 68 российских оккупантов. Также артиллеристы уничтожили более 10-ти единиц вражеской техники.

Всего за сутки защитники Украины на южном фронте нанесли артиллерийские удары по 130 целям. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

"На линии столкновения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесено поражение по 130 целям. Потери врага составили 68 рашистов, 5 гаубиц, 5 единиц автомобильной техники и 1 боевая бронированная машина. Ситуация в зоне нашей ответственности остается напряженной, но контролируемой", - отчитались защитники украинского юга.

Видео дня

Также в ОК "Юг" рассказали о ситуации на южном фронте по состоянию на 12.00 10 мая.

Так, в течение суток рашисты мощно обстреливали из систем залпового огня Николаевщину и запускали крылатые ракеты из стратегической авиации по Одесщине.

Только в Одесской области накануне разрушена гостиница, торговый центр и склады товаров промышленной группы. В результате ракетных ударов один человек погиб, семеро получили ранения и находятся в больнице.

6 российских кораблей и две подводные лодки, расположенные в Черном море, продолжают держать под угрозой ракетных ударов всю территорию Украины. На них может находиться более 50 крылатых ракет.

При этом фиксируется значительное сокращение российских запасов современных ракет, все чаще рашисты бьют по Украине старыми советскими ракетами.

"Если на днях враг еще применял ракеты воздушного базирования современного образца, то сейчас очевиден режим экономии боезапаса. Пуск устаревших ракет советского производства превращается в бессмысленное и одновременно коварное попадание в гражданские объекты, убийство мирного населения, психологическое давление, связанное с содержанием под постоянной угрозой", - говорят в ОК "Юг" - и добавляют, что продленный комендантский час позволил минимизировать количество жертв среди мирного населения в той же Одессе.

Воины призывают украинцев не паниковать, но следить за сигналами воздушных тревог. В то же время избегание посещения закрытых зон на побережье и других запрещенных районов, а также выполнение просьбы не становиться непроизвольными корректировщиками огня путем публикации результатов ударов в соцсетях поможет не превратиться в жертву России во время последующего обстрела.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне ВСУ на юге ликвидировали более 50 оккупантов и вражескую технику, включая новейший ЗРК "Панцирь" за $14 млн.

В общей сложности с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 16 тысяч солдат. Только за предыдущие сутки защитники Украины ликвидировали 350 оккупантов и уничтожили 25 танков.