В Черном море находится вражеская группировка, способная нанести более 50 ракетных ударов - ОК 'Юг'

В акватории Черного моря вражеский флот составляет шесть кораблей и две подводные лодки. Эта группа ВМС РФ готова нанести мощные удары по региону, поскольку на их бортах насчитывается до полусотни ракет.

В связи с этим жителей южных областей, прилегающих к морю, призывают не игнорировать сигналы о воздушной тревоге и находиться в укрытии вплоть до соответствующего звука сирены. С таким обращением выступили в пресс-службе Оперативного командования "Юг" на Facebook.

Отмечается, что российские оккупанты, несмотря на свои довольно грозные намерения, продолжают нести потери. За сутки ВСУ ликвидировали 56 солдат личного состава армии захватчиков, три системы залпового огня, четыре машины БТР и два автомобиля.

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"Не подвергайте себя опасности, соблюдайте алгоритм действий при воздушной тревоге, не приближайтесь к подозрительным предметам и зонам ограниченного доступа на побережье и в пограничные, доверяйте только официальным достоверным источникам информации, верьте в силы обороны и нашу общую Победу", – просят наши защитники.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 8 мая оккупанты продолжили массированную атаку на Одессу и запустили три ракеты по городу с акватории Черного моря. В связи с большим риском провокаций и попыток дестабилизации ситуации в регионе на День Победы, глава ОВА ввел затяжной комендантский час.