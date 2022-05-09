ВСУ на юге ликвидировали более 50 оккупантов и вражескую технику, включая новейший ЗРК 'Панцирь' за $14 миллионов

В воскресенье, 8 мая, Вооруженные силы Украины на юге страны нанесли значительные потери российским оккупантам. За сутки был ликвидирован 51 солдат вражеской армии.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook. Кроме того, наши защитники уничтожили немало военной техники противника, в том числе две реактивные системы залпового огня и танк.

Также был разбит российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Его стоимость составляет 13-14 тысяч долларов.

Отметим, что это далеко не первая уничтоженная ВСУ единица этой военной техники. Несколько "Панцирей" нашим защитникам удалось захватить невредимыми.

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Кроме того, над Херсонщиной и Одесчиной были сбиты беспилотные разведчики "Орлан-10" и ударный носитель ракет "Форпост". Одесскую область враг атаковал девятью ракетами, шесть из них удалось сбить силам ПВО.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией по вражеским позициям нанесены игры около полусотни ударов", – подытожили в ОК "Юг".

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшую неделю Вооруженные силы Украины на Донецком и Луганском направлениях отразили 71 вражескую атаку. В воскресенье, 8 мая, отпор российским оккупантам дали шесть раз.

За 7 дней было уничтожено 67 танков и 2 самолета.