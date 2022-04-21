Украинские воины на востоке уничтожили 200 оккупантов за день

В четверг, 21 апреля, украинские военные на востоке нашей страны отразили три вражеских атаки. В ходе боев, которые продолжаются и сейчас, наши защитники ликвидировали до 200 российских оккупантов.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook. Кроме того, артиллерия Вооруженных сил Украины нанесла удары по скоплению личного состава и техники войск страны-агрессора.

Всего за текущие сутки украинские воины уничтожили пять вражеских танков, два БМП, один БТР и одну артиллерийскую систему.

В металлолом также превратили девять единиц автомобильной техники противника и три российских беспилотника.

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Также наши военные 21 апреля в небе над востоком Украины сбили один самолет российских оккупантов.

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты предприняли попытку прорыва обороны украинских войск в Донецкой области, чтобы захватить Красногоровку. Однако защитники Украины из разведгруппы К2 и одного из подразделений 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы встретили их артиллерийским огнем.