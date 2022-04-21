Оккупанты пытались прорвать оборону возле Марьинки и получили по зубам: видео уничтоженной колонны

Российские оккупанты предприняли попытку прорыва обороны украинских войск в Донецкой области, чтобы захватить Красногоровку. Однако защитники Украины из разведгруппы К2 и одного из подразделений 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы встретили их артиллерийским огнем.

В результате враг понес большие потери. Видео разгрома показали в сети (чтобы его посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Ордынцы не оставляют надежд захватить новые населенные пункты Донецкой области. И вот утром весеннего дня они попробовали с помощью танков, машины разминирования и новеньких БТР, атаковать передовые позиции защитников Украины в Красногоровке близ Марьинки. Но их намерения с помощью аэразведки вовремя были обнаружены и в бой вступила разведывательная группа К2 и еще одно мощное подразделение 54 ОМБр" - рассказывают воины.

Видео дня

В результате сражения уничтожено большое количество вражеской техники и личного состава противника.

"По ордынцам был нанесен точный огневой удар в результате которого была уничтожена тяжелая наступательная техника врага! Да что здесь говорить, сами увидите результат и количество уничтоженной орды Z. Кстати, значительное количество личного состава российских террористов пошло слушать песни кобзона", - отметили защитники. Украина.

К сожалению, подбитая техника уже не пригодна к использованию. Однако, судя по видео, украинские воины забрали из танков некоторое вооружение, которое используют против оккупантов в последующих боях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21 апреля украинские защитники сбили вражеский самолет в Изюмском направлении.

Несколько позже стало известно об уничтожении этого же дня там же еще одного российского истребителя и тактического БПЛА "Орлан-10".