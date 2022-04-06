Украинские десантники уничтожили танки и топливозаправщик оккупантов. Видео

Вооруженные силы Украины уничтожили три танка и топливозаправщик российских оккупантов. Успешную операцию провели подразделения Десантно-штурмовых войск.

Об этом сообщается в Telegram-канале ДШВ ВСУ. Там также опубликовано соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня (5 апреля) в одном из районов выполнения задач, мобильными противотанковыми расчетами 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ было уничтожено три танка и автомобильный топливозаправщик подразделения ВС РФ", – сказано в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что противник применил для прикрытия дым и остатки оккупантов отступили.

Напомним, что ранее бойцы этой же 95-й бригады из ПТРК "Стугна" уничтожили российский военный вертолет Ка-52.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последнюю неделю зенитно-ракетные войска ВСУ уничтожили более 30 воздушных целей российских оккупантов.

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