За неделю ЗРВ в центре Украины уничтожили около 30 воздушных целей врага. Фото

За последнюю неделю зенитные ракетные войска воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ уничтожили более 30 воздушных целей врага. В их числе и ракеты, и самолеты, и беспилотники.

Об этом сообщили в воздушном командовании "Центр" ПС ВСУ. Там же показали фото уничтоженных воздушных целей.

"За неделю зенитные ракетные войска уничтожили более 30 воздушных целей врага. Украинские воины умело сбивают вражеские самолеты, ракеты и БПЛА", – отметили украинские защитники.

Они также заверили: продолжат ликвидировать оккупантов до полной победы. Хотя современное оружие, которое могли бы начать поставлять Украине западные партнеры, помогло бы очищать украинскую землю и небо от захватчиков еще эффективнее и быстрее.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла 18,5 тыс. человек: уничтожено 676 танков и 150 самолетов. Такие данные на утро 5 апреля назвали в Генеральном Штабе ВСУ.

Россия же о своих потерях предпочитает не говорить.

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