Украинская песня 21-летней защитницы 'Азовстали' впечатлила мир. Видео

Украинская военная Екатерина по прозвищу "Пташка", которая в свой 21 год вместе с другими бойцами ВСУ защищает Мариуполь, спела патриотические песни в подземельях последнего рубежа обороны – завода "Азовсталь". Опубликованое в соцсетях видео стало популярным, а поющая чистым звонким голосом девушка стала символом бесстрашия и верности своим идеалам, своему государству.

Видео с девушкой опубликовал другой боец на "Азовстали", аккаунт которого в Facebook подписан как Ник Марк. Об этом сообщает британское издание The Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

Екатерина перед тем, как пойти на войну, получила музыкальное образование. Она писала песни, выступала на сцене, публиковала свои стихи. Однако после завершения учебы устроилась работать в магазине мотоциклов в Киеве.

Видео дня

"Она оставила музыку ради другого занятия, которое наполняло ее душу. Она могла бы пользоваться косметикой и ходить на свидания, но вместо этого выбрала автомат и камуфляж. Катерина очень сильна духом – воин без капли страха в крови", – говорит о ней один из учителей Богдан Маюк.

Другие знакомые девушки рассказали, что она с восторгом изучала историю Украины и защищала права человека, принимала участие в протестных акциях в Киеве. На одном из таких митингов ее сильно избили. Но она и не думала сдаваться, а весной 2021 года сообщила подруге, что собирается принять участие в войне на линии разграничения на Донбассе. Родителям девушка сказала, что работает в больнице, но они узнали правду – что их дочь находится на передовой. Это вызвало шок и у друзей Екатерины.

Ранее сообщалось о последнем этапе эвакуации мирных жителей из подземелий "Азовстали". Теперь в подвалах предприятия остались только воюющие бойцы и получившие ранения, их может быть до 2000 человек. Жена одного из украинских защитников Мариуполя рассказала, что из еды у них остались только крупы, а пьют они загрязненную воду на заводе.

Как писал OBOZREVATEL, бойцы полка "Азов" и других подразделений ВСУ убили в Мариуполе 2,5 тыс. российских солдат и ранили еще 5 тыс. оккупантов. Это более 15% военных потерь вражеской армии. Эта цифра не включает потери, которые РФ нанесли другие украинские подразделения.

Азовцы, держащие оборону на "Азовстали", заявили, что не будут сдаваться в плен. Ведь для них это означает верную смерть, а для российской пропаганды такой факт станет "подарком".

Более детально о том, что рассказали азовцы 8 мая, читайте в онлайн-трансляции по ссылке.